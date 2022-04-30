"Це не громадянка України": Федишин "наїхала" на Повалій за пісні і танці в Кремлі

Федишин "наїхала" на Повалій за пісні і танці в Кремлі / скріншот

Українська співачка Ірина Федишин вважає, що Таїсія Повалій озвучила свою позицію, виступивши нещодавно в Кремлі в дуеті зі Стасом Михайловим, який заперечує війну в Україні і розповідає про братні народи.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Федишин зазначила, що Повалій не заслуговує мати український паспорт.

"Це не громадянка України, тому що вона проти України. Вона проти свого народу. Якщо вона виступає там, підтримує ту владу - значить, вона за вбивство українців. Ну яка вона громадянка України? Ну приїжджай сюди, нехай тебе теж розстріляють", - висловила свою думку артистка.

Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій з початку повномасштабної війни в Україні опинилася в таборі українських зірок-мовчунів, які продовжують годуватися в стані ворога.

читайте такожПетросян похвалився сумкою за 4 тисячі доларів перед пораненим окупантом на облізлому ліжкуАртистка ніяк не коментувала вторгнення рф в Україну, і не з'являлася в соціальних мережах. Пропажа знайшлася - Повалій взяла участь у концерті Шансон року 2022, який відбувся в Московському Кремлі.

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