Святе місце порожнє не буде: 65-річна Мадонна завела нового хлопчика-іграшку

Мадж не стала гаяти час, і розраду від розставання знайшла в обіймах старого знайомого.

https://glavred.net/stars/svyato-mesto-pusto-ne-byvaet-65-letnyaya-madonna-zavela-novogo-malchika-igrushku-10568867.html Посилання скопійоване

Мадонна новини - Мадонна почала зустрічатися з Річардом Ріакпоре / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Всього кілька днів тому зарубіжні таблоїди вибухнули новиною про те, що поп-легенда Мадонна знову повернулася до холостяцького життя - нещодавно вона розірвала стосунки з 30-річним боксером Джошем Поппером. Вони були разом трохи більше року, і більшу частину цього часу Мадж була на гастролях. Через це почуття між нею і Поппером згасли, а роман підійшов до цілком природного завершення.

Але Мадонна не була налаштована довго сумувати з цього приводу, адже на вечірці вона зустріла Річарда Ріакпоре - 34-річного боксера і модель. Як повідомив інсайдер виданню The Sun, зараз "вони дуже добре ладнають і дуже весело проводять час у компанії одне одного".

Чи буде цей роман тривалим, або ж Ріакпоре просто допоможе співачці забути Поппера - джерела з близького оточення Мадж поки не беруться про це судити.

відео дня

Мадонна і Річард Ріакпоре познайомилися торік на модному показі, де спортсмен виходив на подіум як модель. Спільні друзі у фешн-тусовці звели їх разом, але тоді між ними зав'язалося лише приємне спілкування. Зараз подейкують, що Мадонна має намір приїхати в Лондон, щоб підтримати Ріакпоре на майбутньому боксерському поєдинку.

Мадонна новини - Мадонна почала зустрічатися з Річардом Ріакпоре / instagram.com/madonna

Хто така Мадонна? Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, автор-виконавець, танцівниця й акторка. З 1980-их носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (1998 року забрала одразу три нагороди) і двох "Золотих глобусів". Внесена до "Зали слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри 1979 року випустила 14 альбомів і 93 сингли.

Голлівуд - останні новини:

Раніше стало відомо, що 15-річна донька Джолі та Пітта демонстративно відмовилася від прізвища батька. Вів'єн Маршелін пішла по стопах батьків, і взяла в якості творчого псевдоніма прізвище Анджеліни.

Також поліція Амстердама затримала популярну американську співачку Нікі Мінаж за підозрою в зберіганні наркотиків. Епатажну артистку затримали в аеропорту.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред