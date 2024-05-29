Святе місце порожнє не буде: 65-річна Мадонна завела нового хлопчика-іграшку

Всього кілька днів тому зарубіжні таблоїди вибухнули новиною про те, що поп-легенда Мадонна знову повернулася до холостяцького життя - нещодавно вона розірвала стосунки з 30-річним боксером Джошем Поппером. Вони були разом трохи більше року, і більшу частину цього часу Мадж була на гастролях. Через це почуття між нею і Поппером згасли, а роман підійшов до цілком природного завершення.
Але Мадонна не була налаштована довго сумувати з цього приводу, адже на вечірці вона зустріла Річарда Ріакпоре - 34-річного боксера і модель. Як повідомив інсайдер виданню The Sun, зараз "вони дуже добре ладнають і дуже весело проводять час у компанії одне одного".
Чи буде цей роман тривалим, або ж Ріакпоре просто допоможе співачці забути Поппера - джерела з близького оточення Мадж поки не беруться про це судити.
Мадонна і Річард Ріакпоре познайомилися торік на модному показі, де спортсмен виходив на подіум як модель. Спільні друзі у фешн-тусовці звели їх разом, але тоді між ними зав'язалося лише приємне спілкування. Зараз подейкують, що Мадонна має намір приїхати в Лондон, щоб підтримати Ріакпоре на майбутньому боксерському поєдинку.
Хто така Мадонна?
Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, автор-виконавець, танцівниця й акторка. З 1980-их носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (1998 року забрала одразу три нагороди) і двох "Золотих глобусів". Внесена до "Зали слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри 1979 року випустила 14 альбомів і 93 сингли.
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Раніше стало відомо, що 15-річна донька Джолі та Пітта демонстративно відмовилася від прізвища батька. Вів'єн Маршелін пішла по стопах батьків, і взяла в якості творчого псевдоніма прізвище Анджеліни.
Також поліція Амстердама затримала популярну американську співачку Нікі Мінаж за підозрою в зберіганні наркотиків. Епатажну артистку затримали в аеропорту.
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