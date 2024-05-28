15-річна донька Джолі та Пітта демонстративно відмовилася від прізвища батька

Вів'єн разом із мамою працює над мюзиклом, і зі сценічним ім'ям, схоже, вже визначилася.

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Вів'єн Маршелін Джолі-Пітт (на фото праворуч, у блакитній сорочці) відмовилася від прізвища Бреда Пітта / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт були разом 10 років - з 2006 по 2016 рік. Одна з найпопулярніших пар в історії Голлівуду розлучилася ще 2019 року, проте скандали між ексами не вщухають.

Так, у світських колах подейкують, що Джолі незадоволена тим, що Пітт уже облаштував своє особисте життя, і намагається маніпулювати ним за допомогою дітей, яких у зоряної пари шестеро - троє біологічних і троє усиновлених.

Усі вони носять прізвище Джолі-Пітт. Однак нещодавно видання People повідомило, що Вів'єн Маршелін, молодша біологічна донька акторів, прийняла рішення відмовитися від прізвища батька.

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Зараз Анджеліна Джолі продюсує бродвейський мюзикл "Аутсайдери". Помічником продюсера на афішах значиться 15-річна Вів'єн, яка вивчає театральне мистецтво. Її ім'я нібито записано, як "Вів'єн Джолі".

Достеменно невідомо, чи була зміна прізвища дівчинки офіційною - представники знаменитостей від коментарів з цього питання утрималися. Раніше публічно зреклася прізвища батька старша донька Джолі-Піттів - усиновлена Захара Марлі.

Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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