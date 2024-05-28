15-річна донька Джолі та Пітта демонстративно відмовилася від прізвища батька

Американські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт були разом 10 років - з 2006 по 2016 рік. Одна з найпопулярніших пар в історії Голлівуду розлучилася ще 2019 року, проте скандали між ексами не вщухають.
Так, у світських колах подейкують, що Джолі незадоволена тим, що Пітт уже облаштував своє особисте життя, і намагається маніпулювати ним за допомогою дітей, яких у зоряної пари шестеро - троє біологічних і троє усиновлених.
Усі вони носять прізвище Джолі-Пітт. Однак нещодавно видання People повідомило, що Вів'єн Маршелін, молодша біологічна донька акторів, прийняла рішення відмовитися від прізвища батька.
Зараз Анджеліна Джолі продюсує бродвейський мюзикл "Аутсайдери". Помічником продюсера на афішах значиться 15-річна Вів'єн, яка вивчає театральне мистецтво. Її ім'я нібито записано, як "Вів'єн Джолі".
Достеменно невідомо, чи була зміна прізвища дівчинки офіційною - представники знаменитостей від коментарів з цього питання утрималися. Раніше публічно зреклася прізвища батька старша донька Джолі-Піттів - усиновлена Захара Марлі.
Хто така Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.
За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".
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Також поліція Амстердама затримала популярну американську співачку Нікі Мінаж за підозрою у зберіганні наркотиків. Епатажну артистку затримали в аеропорту.
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