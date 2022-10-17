Старшу доньку Олени Кравець застукали в компанії загадкового хлопця

Марія Кравець показала фото в компанії невідомого хлопця / instagram.com/maarriill

Старша донька української акторки Олени Кравець Марія Кравець починає привертати до себе все більшу увагу громадськості. 19-річна дівчина молода, приваблива і дуже активна.

Маша веде особистий блог в Instagram, в якому розповідає про своє життя. Наприклад зараз вона вирішила висвітлити свою поїздку до Варшави.

На сторінці в соціальних мережах дівчина опублікувала серію знімків в компанії загадкового молодого чоловіка на ім'я Максим. Ким вона доводиться Марії, дівчина поки залишає в секреті.

А поки вона насолоджується нічним життям у польській столиці. Разом з Максом і парочкою друзів вони гуляють варшавськими вулицями і записують танцювальні відео для TikTok.

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