Старшу доньку Олени Кравець застукали в компанії загадкового хлопця

Маша Кравець розповіла про свою подорож до Варшави.
Старша донька української акторки Олени Кравець Марія Кравець починає привертати до себе все більшу увагу громадськості. 19-річна дівчина молода, приваблива і дуже активна.
Маша веде особистий блог в Instagram, в якому розповідає про своє життя. Наприклад зараз вона вирішила висвітлити свою поїздку до Варшави.
На сторінці в соціальних мережах дівчина опублікувала серію знімків в компанії загадкового молодого чоловіка на ім'я Максим. Ким вона доводиться Марії, дівчина поки залишає в секреті.
А поки вона насолоджується нічним життям у польській столиці. Разом з Максом і парочкою друзів вони гуляють варшавськими вулицями і записують танцювальні відео для TikTok.
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