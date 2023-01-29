Старша дочка Полякової лукаво показала, як проводить час з хлопцем в Лондоні

Старша дочка співачки Олі Полякової, 17-річна Марія, показала нового (нібито) бойфренда і своє дозвілля в далекому Лондоні.

Маша Полякова / Колаж фото УНІАН

Старша дочка поп співачки Олі Полякової, 17-річна Марія, показала фоловерам в Instagram свіжі фото з Лондона - де вона зараз навчається.

Дівчина показала знімки, які зробила під час відвідування галереї сучасного елітарного мистецтва Tate Modern. Зокрема, Маша поділилася фото, де зображена з якимсь молодим хлопцем на тлі інсталяції у вигляді слова love – чи то пак любов.

"Багато людей відповідають на мої пости або сторіс в соцмережах, що краще б я викладала тільки на підтримку нашої країни. Моя трошки щасливе життя нікому не цікава. Але як пояснював мій дуже близький друг (який зараз захищає нашу Батьківщину на передовій), вони воюють з більшою силою, коли бачать, що їхні рідні або друзі викладають щасливі фото, адже вони розуміють, що борються не за ілюзію, а за наші щасливі обличчя, адже постійно сидіти під обстрілами і бачити в інтернеті - як погано, дуже вбиває бойовий дух. Отже, давайте кожен з нас буде дарувати хоча б маленьку посмішку нашим кращим захисникам. Слава ВСУ! Слава Україні", - написала дівчинка.

Нагадаємо, раніше дружина українського режисера і захисника України Олега Сенцова показала, як виглядає їх новонароджений син Дем'ян - Вероніка Велч відзначила схожість батька і сина.

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