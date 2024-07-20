Стало відомо, кому Заворотнюк залишила весь спадок

Померла Анастасія Заворотнюк розпорядилася своєю спадщиною.

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Померла Анастасія Заворотнюк - що зі спадщиною / Колаж Главред, фото Instagram/a_zavorotnyuk

1 червня в терористичній Росії поховали популярну російську актрису Анастасію Заворотнюк.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, кому перепаде спадок зірки. Відомо, що щойно акторка дізналася про хворобу, вона подбала про спадщину.

Повідомляється, що Заворотнюк володіла двома квартирами в Москві. Одна - у центрі Москви площею 190 кв. м, друга - в районі Мосфільму на вулиці Улофа Пальме в сучасному ЖК, де акторка і була прописана. Кожна квартира може коштувати не менше 600 000 доларів США.

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Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Ці квартири були переписані на старшу дочку і старшого сина. Апартаменти в Ялті площею 200 кв м актриса давно продала. Також у неї були у власності земельна ділянка в Сочі та квартира в новобудові Москви.

Крім того, свій великий заміський будинок, який акторка оформила на маму і доньку.

Можливо, що розпоряджатися цим майном стане вдівець Петро Чернишов. Спадкоємці актриси - чоловік, мама і троє дітей. У спадок вони вступлять через півроку після смерті Анастасії Заворотнюк.

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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