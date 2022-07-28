Стало відомо, коли і де попрощаються з Русланою Писанкою

Стало відомо, коли відбудеться прощання з Русланою Писанкою / 1 + 1

Перше прощання з відомою українською ведучою і актрисою Русланою Писанкою, яка померла в Німеччині від важкої хвороби, відбудеться 2 серпня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив чоловік Писанки Ігор Ісаков.

Варто відзначити, що перше прощання відбудеться в Німеччині в місті Кайзерлаутерн, де вона проходила лікування.

"Прощання з Русланою пройде біля церкви міського кладовища 2.08.22 о 10 годині ранку за адресою Доннерсберг штрассе 78, Німеччина", — повідомив Ісаков.

Після цього прах Писанки доставлять до Києва. Поки невідомо, коли і де саме відбудеться прощання із зіркою в Україні.

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Нагадаємо, Русланка Писанка померла напередодні, 19 липня, в одній з німецьких клінік - від важкої хвороби.

Пізніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю актриси і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.

В пам'ять про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обнявшись.

Також стало відомо, що тіло актриси було кремовано, прах планують поховати на Байковому кладовищі в Києві. Коли відбуватиметься поховання Руслани Писанки, поки невідомо. Перше прощання з актрисою пройде в Німеччині, де зараз знаходиться її прах.

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