"Я думав, що загину": відомий шоумен опинився в епіцентрі удару по Києву

Ваня Рассел живе по сусідству з пошкодженим російською ракетою будинком.

https://glavred.net/stars/ya-dumal-chto-pogibnu-izvestnyy-shoumen-okazalsya-v-epicentre-udara-po-kievu-10579244.html Посилання скопійоване

Ракетний удар 8 липня - будинок Вані Рассела пошкодило вибуховою хвилею / колаж: Главред, фото: instagram.com/oh.my.russell

Вранці 8 липня по Україні було завдано масованого ракетного удару. Десятки жертв і сотні поранених, зруйновані будинки, об'єкти інфраструктури та медичні заклади - все це результати військової агресії країни-терориста.

Український шоумен Ваня Рассел опинився серед тих, хто сьогодні вранці ледь не розпрощався з життям. Через ворожий снаряд один під'їзд багатоквартирного будинку по сусідству з його житлом склався, як картковий.

Про це Рассел розповів у своєму блозі в Instagram. Сам він залишився цілим, але його будинок пошкодила ударна хвиля.

відео дня

"Писати, що я ненавиджу росію і т.д. немає сил! Я думаю, що всі в шоці від того, що сьогодні відбулося. Я думав, що я загину. Ракета влучила в сусідній будинок від мого. Мене трясе!" - пише Ваня Рассел.

Ракетний удар 8 липня - будинок Вані Рассела пошкодило вибуховою хвилею / instagram.com/oh.my.russell

Хто такий Ваня Рассел? Ваня Рассел - український співак, шоумен і музичний оглядач. Характерна особливість його творчості - дотепний гумор, побудований на різних життєвих ситуаціях. Веде блог про українську музику та шоу-бізнес.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині - посол України у Великій Британії Валерій Залужний показав романтику на рідкісному фото з дружиною та заговорив про Україну.

Також українська співачка Альона Вінницька жорстко розкритикувала колегу по гурту ВІА Гра Віру Брежнєву. Вона висловила недовіру до патріотичної позиції колишньої дружини Костянтина Меладзе.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред