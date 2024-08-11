"Терміново вирізати!": жінка Бабкіна розповіла про серйозну проблему зі здоров'ям

Сніжана Бабкіна зізналася, чому в неї почала відніматись нога.

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Сніжана Бабкіна новини - Сніжана Бабкіна розповіла про здоров'я / колаж: Главред, фото: instagram.com/snezhana_babkina

Українська акторка, блогерка, дружина і директор Сергій Бабкіна Сніжана Бабкіна фізично відчула на собі наслідки війни. Практично кожен українець, незалежно від того, виїхав він чи залишився в країні, за два з половиною роки повномасштабного вторгнення отримав глибоку психологічну травму тією чи іншою мірою.

У випадку з Бабкіною, її біль через країну і сум за домом переросли в цілком відчутні проблеми зі здоров'ям. Про це вона розповіла в інтерв'ю для kp.ua.

У певний момент у Сніжани почала сильно боліти і відніматися нога. Препарати не допомагали, а лікарі, і німецькі, і українські, як один відправляли Бабкіну на термінову операцію - в її поперековому відділі було виявлено велику грижу.

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"За цей рік мій біль переріс у фізичне нездужання, і в якийсь момент у мене дуже сильно почала боліти нога. Я ніколи в житті не відчувала такого болю. Біль не припинявся, я не могла спати, жодні знеболювальні не допомагали. У мене просто відбирало ногу. Мені зробили МРТ, і виявилося, що в попереку – величезного розміру грижа. Німці дивилися на мене з шаленими очима: "Як ти ще ходиш? Терміново вирізати". Думаю, зателефоную своїм харківським лікарям, а вони мені - те саме: "Ми б хотіли тобі сказати, що все окей, але ні, потрібна операція, причому дуже серйозна", - розповіла дружина музиканта.

Хто такий Сергій Бабкін? Сергій Бабкін - український музикант, актор, автор і виконавець власних пісень. Учасник гурту 5'nizza. Тренер шоу "Голос країни" (2017, 2018). Учасник 5-го сезону шоу "Танці з зірками" (разом із дружиною Сніжаною), повідомляє Вікіпедія.

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