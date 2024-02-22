Валерій Меладзе скоро стане дідом

Російський співак є багатодітним батьком, а тепер стане дідом.

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Валерій Меладзе скоро стане дідусем / Колаж Главред, фото Стархіт

Співак Валерій Меладзе, який намагається підтримувати мовчазний нейтралітет щодо війни в Україні, скоро зможе поняньчитися з онуками.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, дочка артиста-Софіко Меладзе опублікувала фото, зроблене під час відпочинку за кордоном. На знімку у неї явно кругленький живіт, який неможливо не помітити.

Як відомо, півтора роки тому Софіко вийшла заміж за давнього обранця, топ-менеджера Саву Байбакова. Сава з'явився на світ у забезпеченій родині — його батько займається постачанням вугілля до Європи. Байбаков працює в компанії тата.

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Дочка Меладзе Софіко показала округлі форми / Фото Стархіт

Нагадаємо, буквально днями інша дочка Валерія Меладзе повідомила про те, що не проти стати мамою.

Раніше російська співачка Альбіна Джанабаєва і дружина співака Валерія Меладзе, поділилася рідкісним фото на своїй сторінці в Instagram. Так вона виклала фотографію, як їде кудись зі своїм чоловіком: "Привіт дорогі. Як ви?Давайте разом виберемо підпис до фото: а) їдемо за продуктами. б) їдемо розлучатися. в) їдемо в пологовий будинок. г) їдемо в сусіднє село на дискотеку".

Раніше стало відомо що українська співачка Віра Брежнєва та її чоловік, композитор і продюсер Костянтин Меладзе, продають права на свої пісні, написані російською мовою. "Розпродаж" стосується також і хітів дівочої групи ВІА Гра.

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