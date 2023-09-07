83-річний Аль Пачіно розійшовся з подругою через 3 місяці після народження сина

Різниця в півстоліття в парі, ймовірно, зіграла свою роль. Нур Альфаллах планує боротися за опіку.

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Аль Пачіно та Нур Альфаллах розійшлися / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/nooralfallah

Голлівудська легенда Аль Пачіно і його 29-річна подруга, режисер Нур Альфаллах, в червні стали батьками. У пари народився хлопчик, якого назвали Романом.

Пачіно та Альфаллах були разом з квітня 2022 року, але, схоже, поява дитини сильно змінила їхні стосунки. Видання The Daily Mail, з посиланням на інші таблоїди, повідомило, що актор і режисерка розбіглися.

При цьому претензій до 83-річного актора Нур не має. Вони мирно розійшлися і єдиними спірними питаннями стали аліменти, фізична та юридична опіка над 3-місячним Романом. Це колишні кохані планують врегулювати за допомогою адвокатів.

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Нур Альфаллах вимагає повну фізичну опіку над сином, а юридичну пропонує розділити з Аль Пачіно. Це означає, що актор зможе брати участь у вирішенні питань виховання, освіти та релігії Романа.

Також режисер розраховує, що її колишній коханий візьме на себе всі витрати, пов'язані з юридичною тяжбою.

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