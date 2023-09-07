83-річний Аль Пачіно розійшовся з подругою через 3 місяці після народження сина

Голлівудська легенда Аль Пачіно і його 29-річна подруга, режисер Нур Альфаллах, в червні стали батьками. У пари народився хлопчик, якого назвали Романом.
Пачіно та Альфаллах були разом з квітня 2022 року, але, схоже, поява дитини сильно змінила їхні стосунки. Видання The Daily Mail, з посиланням на інші таблоїди, повідомило, що актор і режисерка розбіглися.
При цьому претензій до 83-річного актора Нур не має. Вони мирно розійшлися і єдиними спірними питаннями стали аліменти, фізична та юридична опіка над 3-місячним Романом. Це колишні кохані планують врегулювати за допомогою адвокатів.
Нур Альфаллах вимагає повну фізичну опіку над сином, а юридичну пропонує розділити з Аль Пачіно. Це означає, що актор зможе брати участь у вирішенні питань виховання, освіти та релігії Романа.
Також режисер розраховує, що її колишній коханий візьме на себе всі витрати, пов'язані з юридичною тяжбою.
Раніше 42-річна світська левиця Періс Хілтон показала обличчя семимісячного сина Фенікса Беррона Хілтона Реума. Хлопчик у басейні з мамою відсвяткував свій перший День праці.
Також Арнольд Шварценеггер розповів, як був за крок від смерті - голлівудський актор ледь не розпрощався з життям на операційному столі через хірургічну помилку.
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