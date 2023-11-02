"З часом вирішиться": путіністка Таня Буланова злякалася їхати на Донбас

Російська попспівачка Тетяна Буланова заявила, що не готова їхати з концертами на окуповані РФ українські території Донбасу.

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Співачка Буланова будує з себе чітку путінську патріотку / колаж Главред, фото УНІАН

Популярна в 90-х співачка з країни-агресора РФ Тетяна Буланова (відома своїми слезовижимательными шлягерами) і підтримуюча політику диктатора Володимира Путіна раптово в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ заявила, що не готова їхати з концертами на тимчасово окуповані російськими українські території (в першу чергу – Донбас).

"Я виступала перед пораненими на спецоперації бійцями на сцені Військово-медичної академії імені Кірова в Петербурзі на честь Дня ВДВ. На нових територіях не була і зараз не відповім на це питання однозначно, але думаю, що згодом зважуся", – сказала Буланова.

При цьому співачка ледь не била себе п'ятою в груди ‒ мовляв, вона чітко патріотка і підтримує всі рішення партії з урядом.

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На питання про те, коли поїде на Донбас, Буланова відмахнулася, проте додала, що "з часом вирішиться". І не забула виступити із засудженням своїх знаменитих колег, які знайшли в собі сили емігрувати і критикують країну-агресора РФ з-за кордону.

Вояжі артистів-путіністів на Донбас

Нагадаємо, раніше Микита Джигурда приїхав до тимчасово окупованої Волновахи, щоб почитати патріотичні віршики. "Патріоту" російські окупанти подарували справжню гранату, зі словами - "У нас цього добра повно". На що звихнувся актор прочитав вірш.

До того інший відомий артист-путініст, співак Григорій Лепс, приїхав до тимчасово окупованого Донецька.

Лепс, зокрема, відвідав госпіталь в Донецьку, де перебували в тому числі і поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав – мовляв, його пісні допомагають в лікуванні краще лікарських препаратів.

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