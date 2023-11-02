"З часом вирішиться": путіністка Таня Буланова злякалася їхати на Донбас

Популярна в 90-х співачка з країни-агресора РФ Тетяна Буланова (відома своїми слезовижимательными шлягерами) і підтримуюча політику диктатора Володимира Путіна раптово в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ заявила, що не готова їхати з концертами на тимчасово окуповані російськими українські території (в першу чергу – Донбас).
"Я виступала перед пораненими на спецоперації бійцями на сцені Військово-медичної академії імені Кірова в Петербурзі на честь Дня ВДВ. На нових територіях не була і зараз не відповім на це питання однозначно, але думаю, що згодом зважуся", – сказала Буланова.
При цьому співачка ледь не била себе п'ятою в груди ‒ мовляв, вона чітко патріотка і підтримує всі рішення партії з урядом.
На питання про те, коли поїде на Донбас, Буланова відмахнулася, проте додала, що "з часом вирішиться". І не забула виступити із засудженням своїх знаменитих колег, які знайшли в собі сили емігрувати і критикують країну-агресора РФ з-за кордону.
Вояжі артистів-путіністів на Донбас
Нагадаємо, раніше Микита Джигурда приїхав до тимчасово окупованої Волновахи, щоб почитати патріотичні віршики. "Патріоту" російські окупанти подарували справжню гранату, зі словами - "У нас цього добра повно". На що звихнувся актор прочитав вірш.
До того інший відомий артист-путініст, співак Григорій Лепс, приїхав до тимчасово окупованого Донецька.
Лепс, зокрема, відвідав госпіталь в Донецьку, де перебували в тому числі і поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав – мовляв, його пісні допомагають в лікуванні краще лікарських препаратів.
Вас також може зацікавити:
- "Джигурда, віддай їй свої чоботи": незграбна Волочкова зганьбилася перед людьми
- "Пора б вгамуватися": Волочкова показала, що Джигурда витворяє з нею в гримерці
- "Кіркорова потрібно до вас в компанію": Волочкова, що випила, наговорила зайвого Джигурді