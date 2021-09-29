Alyona Alyona нарешті показала бойфренда та розповіла про життя з ним

Alyona Alyona розповіла про особисте життя / Фото 1+1

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Савраненко) вперше вийшла на публіку разом зі своїм бойфрендом, якого звуть Денис. Раніше зірка приховувала подробиці особистого життя і лише зовсім нещодавно почала трохи відкривати завісу таємниці.

Коханий Alyona Alyona - блогер і тіктокер Денис. Нещодавно пара почала жити разом і, за словами артистки, для неї це болюча тема. Дівчина каже, що поки їй важко жити в квартирі хлопця. В цілому, це для неї перший досвід.

"Це болюче питання. Він мені дуже подобається, і я вирішила жити на його території. Це мій перший в житті досвід, тому що раніше всі жили у мене. У нього невелике житло, а у мене багато речей, тому для мене це складно", - зізналася Alyona Alyona в програмі ЖВЛ.

Аlyona Alyona зі своїм хлопцем Денисом / скріншот

Як повідомляв Главред, раніше співачка Alyоna Alyona розповіла, коли познайомилася зі своїм хлопцем, коли почалися їхні стосунки, і чим він взагалі займається. Крім того, дівчина зізналася, про яке весілля мріє.