'Змініть прізвище на Безсоромний': Ступка шикарно відсвяткував день народження в США і отримав в мережі

Відомий український актор Дмитро Ступка нарвався на жорсткий хейт на свою адресу - коли вирішив шикарно відсвяткувати своє 37-річчя в США.

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Дмитро Ступка дуже розізлив українців / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український актор (і представник легендарної артистичної династії) Дмитро Ступка вирішив відсвяткувати своє 37-річчя шикарним застілля в одному з американських ресторанів. Артист виклав відповідне фото на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Увійшов у новий етап життя / Привіт, 37. Одне можу сказати: я щасливий, любимо і люблю! А мрія одна, щоб якомога швидше закінчилася війна! Сумую за вами, мої українці", ‒ сказала вона.

У відповідь фоловери Ступки дуже сильно розлютилися.

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"Боже, як вам не соромно таке виставляти - коли десятки тисяч хлопців і дівчат кладуть своє життя на захист Батьківщини? Вам перед нами, жінками-вдовами, тими, що з дітьми переживають обстріли, не бажаючи покинути Україну, не соромно?! Ганьба", " так їдьте в Україну, для чого нудьгувати?! Сподіваюся, на цьому ваша Акторська кар'єра тут і закінчиться", "ТРО США – сидячи за океаном легко кричати Слава Україні і говорити, що сумуєш", "Так а чого не приїжджаєте ‒ громадянство відібрали або що?", "Змініть своє прізвище на Дмитро безсовісний", - написали вони.

Нагадаємо, раніше українська блогерка і екс-дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова, яка переїхала в США до свого бойфренда і активно розвиває свій бізнес, зганьбилася висловлюваннями в серії відповідей-питань зі своїми підписниками.

Сам же Дмитро Ступка в День незалежності України виклав фото з новою коханою - молоденькою дівчиною-блондинкою.

"Спасибі, що ти у мене є", - підписав фото артист.

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