"Там не всі хворі на голову": Дмитро Ступка зробив скандальну заяву про росіян

Дмитро Ступка висловився про росіян / Главред

Український актор і телеведучий Дмитро Ступка переконаний, що далеко не всі хочуть війни проти України, але багато хто боїться відкрито виступати проти путінського режиму.

"Там не всі хворі на голову. Мені здається, не можна всіх порівнювати. Тому що є люди, які співчувають, підтримують Україну і взагалі, якби могли, отримали б українське громадянство і переїхали жити до нас. Я не вважаю, що всі вони погані, тому що це не так", - заявив Ступка-молодший в інтерв'ю 24 каналу.

За словами актора, пересічні росіяни сьогодні залякані, а зірки мовчать про війну, тому що для них важливіше гроші, ніж совість і життя людини.

"Наскільки я розумію, дуже багато людей залежать від фінансування їхнього президента. Вони розуміють, що залишаться голодними, якщо щось будуть говорити проти нього. Їм байдуже на нас, бо мають сім'ї, дітей, треба далі жити так, як вони жили", - додав актор.

Нагадаємо, раніше Дмитро Ступка розповів, чому відсиджується за кордоном, поки в Україні йде війна з Росією. А його колишня дружина погрожує ступці знищити його кар'єру і особистість, а також опублікувати рахунки допомоги вже екс-чоловікові.

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