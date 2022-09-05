Слава Камінська "прогуляла" новий купальник в Нідерландах і захопила Мережу

Слава Камінська "прогуляла" новий купальник у Нідерландах і захопила мережу / УНІАН та Instagram

Популярна українська попспівачка Слава Камінська (колишня солістка поп-група "НеАнгели") виклала фото в купальнику, чим порадувала фоловерів. Знімок виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зараз Камінська знаходиться в Нідерландах разом зі своїми маленькими дітьми від попереднього шлюбу і своєю матір'ю. Цікаво, що море поблизу цієї країни досить холодне, а Клімат ‒ ближче до Північного, погода там на початку осені поки сонячна і тепла.

Шанувальники в коментарях не стримували свій захват.

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"По-моєму не тільки медузи", "Як завжди ‒ у відмінній формі", "Ти прекрасна — богиня", "Одна конструкція, купальника-то і не видно", "Обожнюю твій гумор", "Загадка на пляжі".

Нагадаємо, 64-річний іспанський актор Антоніо Бандерас показав на пляжі свою коханку. Дівчина вдвічі молодша за нього, і вже підписується прізвищем артиста.

Також 93 - річна вдова Шона Коннері, Французька художниця Мішелін, без збентеження демонструє тіло в бікіні - вона відпочивала на яхті на Багамських островах.

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