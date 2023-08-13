"Слава Богу, що ми живі": Віталій Козловський приголомшив фанаток відео з позицій

Співак і захисник Віталій Козловський налякав фанів відео з фронту – артист подякував Богу, що вони з побратимами залишилися живі.

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У відео Козловський виглядає дуже сумним і втомленим / колаж Главред, фото Instagram

Відомий український попспівак Віталій Козловський, який тепер служить в лавах Національної гвардії в штурмовій бригаді "Рубіж", привів своїх прихильниць в деякий стан переляку. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram опублікували коротке відео, зняте в розташуванні частини.

У ролику Козловський їде в задній частині машини, яку дуже трясе на дорожніх вибоїнах. При цьому він виглядає дуже сумним і втомленим. Віталій повідомив, що за останній час випробував "великий спектр" емоцій і подякував Богові – за те, що вони з побратимами залишилися живі.

"За останній час я пережив великий (м'яко кажучи) спектр емоцій. Слава Богу, що ми живі", – написав Козловський. Ролик військовослужбовець супроводив своєю піснею "Тихим дотиком".

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