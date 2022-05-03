Скандал між Поляковою і Білозір не вщухає: свої "5 копійок" вставила продюсер Мозгова

Мозгова присоромила обох співачок.
Продюсер Олена Мозгова уїдливо висловилася про конфлікт Оксани Білозір і Олі Полякової, які обидва співають під "Мелодію" Скорика
Оксана Білозір звинуватила свою колегу Олю Полякову в плагіаті. Артистка відповіла, що у Білозір немає авторських прав на "Мелодію" Скорика, тому вона нічого не порушувала, коли записала на неї "Колискову".
"Дуже просили якусь рефлексію на тему. Ну таке: одна так і залишиться назавжди в історії в кокошнику, а інша -" А я просто українка, україночка", – написала Мозгова в соцмереежах.
Раніше телеведуча Катерина Осадча розкритикувала артистку, яка через Facebook пригрозила Олі Поляковій і Тоні Матвієнко судом за порушення авторських прав. Як зазначила телеведуча, такі питання слід вирішувати в особистій бесіді, тим більше, що зараз йде війна.
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