"Взагалі не вміщається в голові": Пономарьов жорстко пройшовся по Повалій і Лорак

Олександр Пономарьов розповів, що детально хоче коментувати вчинки співачок-зрадниць Ані Лорак і Таїсії Повалій.

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Олександр Пономарьов, Ані Лорак та Таїсія Повалій / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарний український співак Олександр Пономарьов каже, що не може повірити як ставиться до співачок Таїсії Повалій та Ані Лорак, які, будучи уродженками України, давно будують свою кар'єру в країні-агресорі РФ (а перша ще й показує себе затятою фанаткою диктатора Путіна). Пономарьов запевнив, що досі не може повірити в те, як легко і Повалій, і Лорак зрадили Батьківщину. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Не міг уявити. Не розумію, як це відбувається. Зараз дуже багато чого у світі почалося незрозумілого, тому якась звичка до незрозумілого вже почала в мені приживатися", - відповів Пономарьов на запитання, чи міг він коли-небудь подумати, що Лорак і Повалій перейдуть на бік РФ.

Хто така Ані Лорак Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги. відео дня

Співак додав, що їх обох судитиме Бог, але йому шкода, що вони для себе прийняли саме таке рішення.

"Я шкодую, що талановиті люди, які народилися в Україні, так себе повели і так склалося їхнє життя. Як сплять люди, які зраджують свою батьківщину, я не знаю. Я навіть не хочу думати про те, як би я спав, тому що це взагалі не вміщається в моїй голові. Я дуже шкодую, тому що талановиті люди, українські люди. Мені шкода їх і те, що вони це зробили", - пояснив Пономарьов.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Таїсія Повалій офіційно отримала громадянство РФ і навіть відкрила в країні-окупанті індивідуальне підприємництво.

Також Повалій поскаржилася на те, як її спотворив хірург. Спотворене обличчя артистці доводиться ховати під товстим шаром гриму, щоб не було помітно, як сильно її роздуло.

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