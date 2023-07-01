"Зараз клон всіх качок": Лорак отримала на горіхи за старе фото у вишиванці

Співачка-мовчунка Ані Лорак вирішила поділитися в Мережі старим фото. І негайно була за це розкритикована фанатами.

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Ані Лорак вчергове отримала в Мережі / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Скандально відома попспівачка українського походження Ані Лорак, вже багато років живе в країні-агресорі РФ і ні слова не говорить про війну, яку російський диктатор Володимир Путін розв'язав проти України, вирішила поностальгувати в Instagram про юність.

Лорак опублікувала своє нинішнє фото - де вона сидить на кам'яних сходах. І, поруч з ним, кадр 25-річної давності, де її зняли в блузі-вишиванці і з губами, які були нафарбовані яскраво-червоною помадою. Багато відзначили, що вокалістка не гідна носити український національний одяг. Другий кадр викликав бурхливе обговорення і обурення фанатів в коментарях.

"Тоді краще була - зараз клон всіх качок", "Колись я захоплювалася вами, Кароліна. Для мене ви були найталановитішою, красивою співачкою. А зараз ви втратили свою особистість, свою родзинку, свою енергію", "А могла б залишитися людиною", ‒ написали вони.

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Скріншоти Лорак

Нагадаємо, раніше новий бойфренд Ані Лорак вирішив заступитися за скандальну співачку, проте ще більше погіршив ситуацію, розкривши справжні погляди "голубки миру" на війну в Україні.

На відміну від співачки, її колишній чоловік, Мурат Налчаджіоглу, проявляє любов і повагу до України - турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.

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