Дотримав слова: Потап повернувся в Україну і показав найріднішу людину

Закордонне відрядження українського співака і музичного продюсера Потап, яке тривало два з половиною місяці та викликало суспільний резонанс, завершилося. Артист зараз в Україні, чим, схоже, дуже задоволений.
Чи надовго він повернувся, Потапенко уточнювати не став. Однак Новий рік, за його словами, він відзначить на батьківщині в колі близьких.
Про це Потап повідомив на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість опублікував фото з єдиним сином - 15-річним Андрієм. "Новий рік вдома з найріднішими", - підписав знімок зі спадкоємцем він.
Примітно, що після тривалої розлуки Олексій Потапенко відправився насамперед не під тепле крильце дружини, співачки Насті Каменських, а побачитися з сином. Обійшлося також цього року без традиційних святкових портретів від Потапа і NK під ялинкою.
Раніше Потап таємно покинув Україну - фотографії артиста з аеропорту розлетілися по всій мережі, після чого йому довелося виправдовуватися про цілі свого від'їзду.
Пізніше Потап з Іспанії розповів, на якій умові готовий захищати Україну на фронті. При цьому співак у спілкуванні з шанувальниками зазначив, що не шукає до себе, як для артиста, якогось особливого ставлення.
Інші новини про Потапа:
- Дорофєєва розповіла, чи спілкується з Дантесом і що думає про витівки Потапа
- Потап емоційно висловився про Україну та українців
- Каменських в гостях у Клопотенко розповіла, чи є у неї проблеми з шлюбі з Потапом