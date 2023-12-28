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Дотримав слова: Потап повернувся в Україну і показав найріднішу людину

Анна Підгорна
28 грудня 2023, 20:23
Артист зізнався, що знаходиться в передчутті свята на батьківщині.
Потап
Потап приїхав в Україну після тривалого відрядження / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Закордонне відрядження українського співака і музичного продюсера Потап, яке тривало два з половиною місяці та викликало суспільний резонанс, завершилося. Артист зараз в Україні, чим, схоже, дуже задоволений.

Чи надовго він повернувся, Потапенко уточнювати не став. Однак Новий рік, за його словами, він відзначить на батьківщині в колі близьких.

Про це Потап повідомив на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість опублікував фото з єдиним сином - 15-річним Андрієм. "Новий рік вдома з найріднішими", - підписав знімок зі спадкоємцем він.

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Примітно, що після тривалої розлуки Олексій Потапенко відправився насамперед не під тепле крильце дружини, співачки Насті Каменських, а побачитися з сином. Обійшлося також цього року без традиційних святкових портретів від Потапа і NK під ялинкою.

Потап з сином
Потап з сином Андрієм / instagram.com/realpotap

Раніше Потап таємно покинув Україну - фотографії артиста з аеропорту розлетілися по всій мережі, після чого йому довелося виправдовуватися про цілі свого від'їзду.

Пізніше Потап з Іспанії розповів, на якій умові готовий захищати Україну на фронті. При цьому співак у спілкуванні з шанувальниками зазначив, що не шукає до себе, як для артиста, якогось особливого ставлення.

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