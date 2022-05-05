Лицар на боці України: сер Елтон Джон закликав світову громадськість допомогти жителям Маріуполя

Музикант не зміг обійти цю трагедію стороною.
Легендарний британський музикант, сер Елтон Джон виступив на підтримку українців, які страждають від рашистської окупації. Особливого його турбує ситуація в Маріуполі, який артист відвідував особисто.
Елтон Джон є засновником фонду по боротьбі зі СНІДом, в рамках роботи з яким він дуже щільно працював з Україною та українцями. Коли почалося повномасштабне вторгнення рф в Україну, сер і його команда висловили підтримку українському народу, і тепер займаються волонтерством.
Зараз, спостерігаючи за жахливими умовами, в яких опинилися жителі блокадного Маріуполя, співак звернувся до світової громадськості з проханням відкрити повноцінний зелений коридор для мирних жителів.
"Я був у Маріуполі і мені розбиває серце той факт, що доступ (до міста - прим. редактора) все ще обмежений. Повноцінний гуманітарний коридор необхідний для порятунку життів", - пише сер Елтон на своїй сторінці в Twitter.
читайте такожРосійський музичний критик підтримав Україну на Євробаченні
Раніше інший не менш легендарний британський рок-музикант, колишній лідер групи Black Sabbath Оззі Осборн і його дружина Шерон повідомили, що нададуть українським біженцям свій особняк у Великобританії.
Інші новини:
- "Ця нація-справжній приклад для наслідування": Ахеджакова оспівала українців, дорікнувши росіян
- У Маріуполь не поспішає: кремлівського пропагандиста засікли напівголим у Дубаї
- Рашисти гірше колумбійської наркомафії: Ектор Хіменес-Браво розповів, як його побили і кинули в лісі