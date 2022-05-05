Лицар на боці України: сер Елтон Джон закликав світову громадськість допомогти жителям Маріуполя

Елтон Джон виступив за відкриття гумкоридора в Маріуполі / instagram.com/eltonjohn

Легендарний британський музикант, сер Елтон Джон виступив на підтримку українців, які страждають від рашистської окупації. Особливого його турбує ситуація в Маріуполі, який артист відвідував особисто.

Елтон Джон є засновником фонду по боротьбі зі СНІДом, в рамках роботи з яким він дуже щільно працював з Україною та українцями. Коли почалося повномасштабне вторгнення рф в Україну, сер і його команда висловили підтримку українському народу, і тепер займаються волонтерством.

Зараз, спостерігаючи за жахливими умовами, в яких опинилися жителі блокадного Маріуполя, співак звернувся до світової громадськості з проханням відкрити повноцінний зелений коридор для мирних жителів.

"Я був у Маріуполі і мені розбиває серце той факт, що доступ (до міста - прим. редактора) все ще обмежений. Повноцінний гуманітарний коридор необхідний для порятунку життів", - пише сер Елтон на своїй сторінці в Twitter.

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Раніше інший не менш легендарний британський рок-музикант, колишній лідер групи Black Sabbath Оззі Осборн і його дружина Шерон повідомили, що нададуть українським біженцям свій особняк у Великобританії.

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