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Рубанула рішуче: Віра Брежнєва вперше за багато років змінила імідж

Анна Підгорна
10 березня 2025, 22:37
231
Такою Брежнєву шанувальники ще не бачили.
Віра Брежнєва
Віра Брежнєва новини - співачка змінила зачіску / колаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Коротко:

  • Віра Брежнєва здивувала зміною в зовнішності
  • Зірка вперше за багато років змінила зачіску

Довге розкішне волосся кольору блонд стало одним з головних елементів образу української співачки Віри Брежнєвої. Вона експериментувала з укладками (локони, хвилі, прямі), але в цілому кардинальних змін уникала, підтримуючи впізнаваність.

Однак нещодавно для рекламної кампанії Брежнєва зважилася на категоричне перевтілення. Його результати з'явилися в блозі артистки в Instagram.

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Віра вирішила додати трохи юнацького запалу, і тепер красується з прямим філірованим чубчиком до брів. Ризикований експеримент шанувальники співачки схвалили: "Вау, як це красиво. Неймовірна Віра", "Як і завжди, стильно і красиво...", "Виглядаєте шикарно", "З чубчиком ви гарненька прям", "Як завжди неперевершена Віра" і т.д.

Віра Брежнєва
Віра Брежнєва новини - співачка змінила зачіску / instagram.com/verververa
Віра Брежнєва
Віра Брежнєва новини - співачка змінила зачіску / instagram.com/ververa

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Хто така Віра Брежнєва?

Віра Брежнєва - українська співачка, акторка і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-гурту ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію та обірвала зв'язки з країною-окупантом.

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