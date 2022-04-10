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Російську співачку викинули з розкішної вілли на Балі, де вона прожила 12 років

10 квітня 2022, 11:51

Рита Дакота заявила, що її просто поставили перед фактом.

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Російську співачку викинули з розкішної вілли на Балі, де вона прожила 12 років / скріншот

Російська співачка Рита Дакота виселили разом з родиною з дому на Балі. Власники вілли, яку вона знімала, здали нерухомість іншим людям.

23-річна артистка на своїй сторінці в Instagram розревілася, записуючи відео. Вона заявила, що власники навіть не попередили її про необхідність з'їхати.

"Це був найкращий будинок, в якому я жила за всі свої 32 роки. Не було в моєму житті ще жодного разу місця, де я відчувала себе настільки вдома", – зізналася Дакота.

Співачка підкреслила, що будинок був зданий французам, а її вже поставили перед фактом - "з'їжджайте".

читайте також"Маски зірвані": у Семенович "пригоріло" від відмови панських співати для росіянТакож вона додала, що знайти нове житло їй так і не вдалося - співачці довелося переїхати в будинок "зі злими собаками".

Зазначимо, що з початку вторгнення Росії в Україну багато росіяни покинули і продовжують залишати країну.

Через санкції їм майже закрити шлях до Європи і вони вибирають країни, які ще їх приймають.

Блогер Олексій Дурнєв опублікував відео, на якому в одному з магазинів Грузії, дівчина, яка була явно не в собі, влаштувала скандал, а відвідувачі супермаркету попросили її покинути будівлю.

viber
Бали Дакота росіяни
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