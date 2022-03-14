Російський піаніст прикував себе наручниками до закладу McDonald's через його закриття

Лука Затравкін прикував себе наручниками до закладу McDonald's/ Twitter @sergeenko_i

Закриття ресторанів швидкого харчування McDonald's в Росії нібито порушує права людини – з такою заявою виступив син російського художника Нікаса Сафронова і піаніст Лука Затравкін.

Він прикував себе наручниками до дверей ресторану McDonald's, протестуючи проти того, що його закривають. Про це повідомляє підконтрольне Кремлю видання РИА Новости, пише Українська правда.

Затравкін спочатку оприлюднив у себе в Telegram так званий "маніфест". Там він поскаржився, що санкції Заходу позбавили його їжі з McDonald's, яку він "їв все життя". При цьому у всіх бідах він звинувачує владу США, і те, що мережа ресторанів фаст-фуду йде з ринку РФ, називає обмеженням його права харчуватися тим, чим він хоче.

Коли ж 270-кілограмовий піаніст прикував себе наручниками до закладу McDonald's у Москві, його затримали російські силовики, на чому і закінчилася протестна акція. Ввечері у неділю, 13 березня, піаніст уже повідомив в Instagram, що його відпустили.

Затравкін за такі дії отримав статтю за дрібне хуліганство і штраф.

Росіяни не мають доступу до Facebook, Instagram і Twitter

Нагадаємо, раніше Facebook ввів санкції проти російських пропагандистів, у відповідь Росія заблокувала соцмережу. Генпрокуратура РФ за погодженням з МЗС РФ визнала соціальну мережу Facebook "причетною до порушення прав і свобод громадян Російської Федерації".

Перед цим Росія залишилася і без Twitter – у соцмережі заблокували можливість реєстрації акаунтів для росіян.

Крім цього, повідомлялося, що Instagram почав "таврувати" пропагандистів, а Київстар, Vodafone і lifecell заблокували доступ до мереж з РФ і РБ. З 14 березня в Російській Федерації заблокували Instagram.

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