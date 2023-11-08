Рекордний цінник та виступи в РФ: Пугачова повертається на сцену - росЗМІ

Примадонна нібито вирішила швидко "зрубати" кілька мільйонів на новорічних корпоративах.

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Алла Пугачова будує плани на відновлення концертної діяльності / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачова завершила концертну діяльність у 2019 році. З тих пір рідкісні музичні проєкти співачки можна перерахувати на пальцях однієї руки.

Однак росЗМІ стали поширювати чутки, що в цьому році Примадонна вирішила повернутися на сцену, щоб підзаробити на новорічних святах. Тим більше що за один концерт співачки, крім додаткових витрат, доведеться викласти 500 тис. доларів (у 2020 році вартість її виступу становила 350 тис. доларів).

Продюсери Пугачової вже нібито шукають для неї сесійних музикантів, складають новий райдер і концертну програму.

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Замовити виступ Алли Борисівни можна в будь-яку точку світу, проте найохочіше вона дасть концерт на Кіпрі або в Дубаї. Також наголошується, що Примадонна може повернутися з виступами в країну-окупанта, але на умовах жорсткої секретності - організатори повинні забезпечити сувору конфіденційність, вилучати у глядачів мобільні телефони та поручитися, що інформація не потрапить в ЗМІ.

Раніше українська ведуча і журналістка Наталія Мочейчук розповіла, що Пугачова і Галкін відмовилися давати їй інтерв'ю, коли вони випадково зустрілися в Юрмалі.

Також росЗМІ стали розпускати чутки про те, що двійнята Ліза і Гаррі не є дітьми Галкіна. Їх батьком називають фаворита Алли Пугачової, якому вона надавала знаки уваги.

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