У повній самотності: Алла Пугачова повернулася в РФ - росЗМІ

Примадонна прибула на територію країни-агресора з неанонсованим візитом без Галкіна та двійнят.

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Аллу Пугачову помітили при перетині кордону країни-окупанта / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey

Наприкінці жовтня Алла Пугачова разом з дітьми від Максима Галкіна, 10-річними двійнятами Лізою та Гаррі, перебралася з Ізраїлю на Кіпр, де, за чутками, їх сім'я володіє елітною нерухомістю.

Кількома днями раніше Землю Обітовану покинув і сам Галкін. Свій від'їзд він не пов'язував з нападом терористів з ХАМАС, а посилався на гастролі, заплановані заздалегідь. Так чи інакше сім'ї Примадонни знову довелося пакувати валізи.

Сьогодні пропагандистські Telegram-канали країни-окупанта стали публікувати новину про те, що Алла Пугачова повернулася в рф. Її нібито помітили під час перетину кордону на одному з КПП Псковської області.

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Примадонна прибула в країну на болотах сама - без чоловіка і дітей. Яка мета її візиту, та як довго вона планує пробути там, поки невідомо.

Примітно, що раніше Алла Пугачова вже приїжджала в рф - на похорон Валентина Юдашкіна та Михайла Горбачова, а також нібито для перепоховання праху батьків. Вони спочивали на Кузьмінському кладовищі.

Раніше українська ведуча і журналістка Наталія Мочейчук розповіла, що Пугачова та Галкін відмовилися давати їй інтерв'ю, коли вони випадково зустрілися в Юрмалі.

Також росЗМІ стали розпускати чутки про те, що двійнята Ліза і Гаррі не є дітьми Галкіна. Їх батьком називають фаворита Алли Пугачової, якому вона надавала знаки уваги.

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