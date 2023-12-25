Розпускав руки: на Кіркорова подали до суду через зрадницю Ані Лорак

Філіп Кіркоров до старості так і не навчився стримувати емоції, через що фізично і психологічно страждають всі, хто його оточує.

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Філіп Кіркоров побив охоронця через Ані Лорак / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Співак-путініст Філіп Кіркоров отримав під ялинку за погану поведінку не вугілля і не різки, а судовий позов. Причому за нанесення тілесних ушкоджень.

Про це повідомляють росЗМІ. На Примадонна подав до суду охоронець московського Крокус Сіті холу, який постраждав від гніву співака під час концерту Ані Лорак. 27 вересня співачка-зрадниця святкувала своє 45-річчя в столиці країни на болотах. Кіркоров, її кум, приїхав привітати Лорак.

Коли артистка йшла за лаштунки в супроводі Філіпа, за нею кинулися шанувальники з квітами. Їх не пропустив охоронець - спершу потрібно було перевірити пропуски фанатів. Це обурило нестриманого Кіркорова, який вдарив чоловіка. До того ж так сильно, що той злетів зі сцени.

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В результаті падіння потерпілий охоронець розтягнув зв'язки правого голеностопа, а через кілька місяців після неприємної події він подав на Примадонна до суду.

До слова, це не перший раз, коли Філіп Кіркоров розпускає руки: в 2002 році він побив статиста, в 2010 - режисера "Золотого грамофона" Марину Яблокову (після чого потрапив в психіатричне відділення), та ін.

Раніше у мережі з'явилося фото моторошно опухлого Кіркорова, який став ледь впізнаваний. Співак був явно не в собі - на світському заході він цурався не тільки журналістів, а й своїх колег.

Також стало відомо, що дітей Філіпа Кіркорова захейтили в школі через нові сідниці татуся. Витівки епатажного артиста вилазять його спадкоємцям боком, до чого йому, схоже, абсолютно немає діла.

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