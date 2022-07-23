"Путін, щоб ти...": Вєрка Сердючка розриває соцмережі новою кричалкою

Сердючка / соцмережі

Вєрка Сердючка, чий образ втілює знаменитий музикант і пародист Андрій Данилко, придумала нову кричалку про президента диктатора Росії Володимира Путіна.

У Києві 22 липня на концерті Сердючка зі своєю командою прокричала зі сцени: "Путін, щоб ти ...!".

Зробила вона це в запам'ятовується ритмі, а її вже підхопили в соцмережі. Відео з концерту опублікував у своїх Instagram-stories український теле - і радіоведучий Слава Дьомін.

Глядачі в залі підтримали артистів і почали вигукувати просте і зрозуміле гасло разом з ними.

Варто відзначити, що перша кричалка Андрія Данилка в образі балерини Белли Куценко в 2004 році стала культовою – "Геть з України, ... некрасивий!".

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