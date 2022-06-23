Смерть Юри Шатунова розбила серце Сердючці / instagram.com/yuriy_shatunov/

Раптова смерть соліста "Ласкового мая" Юрія Шатунова стала несподіванкою для всіх.

Не виключенням стала і Вєрка Сердючка. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото артиста з коротким підписом: "Юра...? ? ?".

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Смерть Юрія Шатунова

Про смерть співака стало відомо вранці, 23 червня. Концертний директор виконавця Аркадій Кудряшов повідомив, що причиною раптової смерті артиста став обширний інфаркт, який спровокувала відірвалася бляшка в серці.

читайте такожНе минуло й доби: у Росії почали ділити спадщину ШатуноваПізніше з'ясувалося, що Шатунов вживав спиртне за кілька годин до трагедії. Кудряшов розповів, що вони вечеряли разом - їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано.

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