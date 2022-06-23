Смерть Юри Шатунова розбила серце Сердючці

Артисти були знайомі особисто, тому особливо важко переживати цю трагедію.
Раптова смерть соліста "Ласкового мая" Юрія Шатунова стала несподіванкою для всіх.
Не виключенням стала і Вєрка Сердючка. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото артиста з коротким підписом: "Юра...? ? ?".
Смерть Юрія Шатунова
Про смерть співака стало відомо вранці, 23 червня. Концертний директор виконавця Аркадій Кудряшов повідомив, що причиною раптової смерті артиста став обширний інфаркт, який спровокувала відірвалася бляшка в серці.
читайте такожНе минуло й доби: у Росії почали ділити спадщину ШатуноваПізніше з'ясувалося, що Шатунов вживав спиртне за кілька годин до трагедії. Кудряшов розповів, що вони вечеряли разом - їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано.
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Автор: Сергій Коломієць