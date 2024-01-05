"Зізналася нам: " мені так страшно": легендарна хрещена Каменських розповіла про бесіду з нею

Легендарна співачка Алла Кудлай розповіла про спілкування зі своєю зірковою хрещеницею Настею Каменських.

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Алла Кудлай - хрещена мати Насті Каменських, / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарна українська співачка і зірка 1990-х, виконавиця хітів про самотніх жінок типу "Красива жінка незаміжня" Алла Кудлай розповіла про спілкування зі своєю зоряною хрещеницею ‒ Настею Каменських. Про це повідомляє портал "Оглядач".

Як каже Кудлай, вона ходила на недавній великий концерт Каменських у київському Палаці Україна.

"Зараз, коли війна, ми не дуже часто бачимося. Ось концерт у неї був у Палаці "Україна" , я ходила разом з Лідою (мати Насті Каменських - Главред). У гримерці перед виступом зізналася нам:"мені так страшно". Дала їй заспокійливі таблетки, але кажу: "Потрібно схрестити великий і середній палець – і сильно придавити". Мені це дуже допомагає перед виходом на сцену. Всі артисти переживають - це не секрет. У мене було таке, що на одному з урядових концертів (Щербицький [радянський диктатор України ‒ Главред] і все Політбюро сиділи в залі, а я за лаштунками) повинна виходити, і раптом в голові: "Як починається перший куплет?"А коли вибігла, відразу все згадалося", ‒ розповіла Кудлай.

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