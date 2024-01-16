Розлютилася: стало відомо, як королева відреагувала на ім'я дочки Меган Маркл і принца Гаррі

Інсайдер повідомив, що ніколи не бачив королеву такою злою.

https://glavred.net/stars/prishla-v-yarost-stalo-izvestno-kak-koroleva-otreagirovala-na-imya-dochki-megan-markl-i-princa-garri-10533701.html Посилання скопійоване

Інсайдери кажуть, що королева була в сказі / Колаж Главред, фото Instagram/theroyalfamily, meghan.markle.official

Королева Єлизавета II нібито була в люті через принца Гаррі і Меган Маркл після того, як вони заявили, що отримали її благословення на ім'я своєї дочки Лілібет.

Про це повідомляє Королівський помічник у майбутній біографії "Карл III: новий король". Новий Суд. The Inside Story". Там повідомляється, що корова була "настільки зла, наскільки я коли-небудь її бачив" після того, як герцог і герцогиня Сассекські публічно заявили, що отримали дозвіл використовувати її дитяче прізвисько для своєї другої дитини, пише Page Six.

Нове відкриття відбулося більш ніж через два роки після того, як Інсайдер палацу повідомив Бі-бі-сі, що королеву Єлизавету, яка померла у вересні 2022 року, "ніколи не питали" з приводу імені Лілібет до народження малятка в червні 2021 року.

відео дня

"Джерело в палаці повідомило, що Меган і Гаррі не питали королеву про використання її дитячого прізвиська; у повідомленнях говорилося, що Гаррі попросив у королеви дозволу назвати новонароджену Лілібет; але джерело в палаці говорить, що королеву "ніколи не питали", — написав тоді в Твіттері Королівський кореспондент BBC Джонні Даймонд. Тим не менш, королівські джерела підтвердили Page Six, що 39-річний Гаррі дійсно дзвонив і розмовляв зі своєю бабусею після того, як 42-річна Маркл народила дитину в лікарні Санта-Барбара котедж.

Хоча інший Інсайдер додав: "Сумніваюся, що вони запитували — скоріше, інформували".

Королівський експерт викрив Кейт Мідлтон в жорсткості - Валентин Лоу висловив своє переконання в тому, що її публічний образ навмисно пом'якшують, а в побуті майбутня королева "сталева".

Також, після коронації Чарльза III, Королівський експерт Даніела Ельзер висловила думку про те, за що Чарльз III зненавидить Кейт Міддлтон, яка набирає вплив при дворі.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.