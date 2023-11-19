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Принц Вільям отримав дивний титул "найсексуальнішого" - Влад Яма позаздрив

Анна Підгорна
19 листопада 2023, 16:10
Перший спадкоємець британського королівського престолу виграв у торішнього лідера рейтингу з нищівною різницею у кількості балів.
Принц Вільям, Влад Яма
Принц Вільям посів перше місце в категорії "найсексуальніший лисий чоловік" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/vladyama_official

Вільям, принц Уельський, обійшов американського актора Віна Дизеля, лідера минулорічного рейтингу, і став найсексуальнішим лисим чоловіком з нині живих. Про це повідомляє видання Metro.

Рівень привабливості відомих чоловіків оцінювали по ряду критеріїв, з яких пізніше була виведена десятибальна шкала. Перший критерій - кількість згадок в інтернет-запитах зі словами на кшталт "без сорочки" і "оголений".

Також оцінювалося зріст лисих красенів, відповідність їх обличчя ідеальним пропорціям золотого перетину, а також "фактор сяйва" - наскільки виблискує їх лисина. Крім того вимірювалася "вокальна привабливість" претендентів: наскільки середня частота їх голосу наближена до ідеальних 96 Гц (нижче, ніж у середньостатистичного чоловіка).

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Найбажанішим за всіма цими параметрами виявився принц Вільям: майже ідеал з оцінкою 9.88. Друге і третє місце відповідно зайняли Він Дизель (8.81) і Джейсон Стейтем (8.51). У п'ятірку лідерів також потрапили американський актор Семюель Л. Джексон (7.31) та мільярдер Джефф Безос (7.12).

Український танцюрист і хореограф Влад Яма, який також дуже пишається своєю зачіскою, був здивований результатами рейтингу в цьому році. На своїй сторінці в Instagram він публікував фото майбутнього монарха з припискою: "ОГО".

реакція Влада Ями
Принц Вільям посів перше місце в категорії "найсексуальніший лисий чоловік" / instagram.com/vladyama_official

Раніше ЗМІ повідомили, що на концерті Тейлор Свіфт в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, трапилася трагедія - померла 23-річна фанатка. Артистка висловила родині дівчини свої співчуття.

Також стало відомо, що очікується поповнення в родині зрадників України - кума директора країни на болотах Віктора Медведчука та його дружини, ведучої Оксани Марченко.

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