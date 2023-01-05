Принц Гаррі і принц Вільям побилися через Меган Маркл - герцог Сассекський розкрив подробиці

Брати сильно посварилися через чутки, які преса поширювала про американку.

Принц Вільям і принц Гаррі посварилися - сутичка закінчилася бійкою / instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Гаррі, молодший син нині діючого британського короля Чарльза III, випустив книгу мемуарів, яка вже наступного тижня з'явиться на світових прилавках.

Не встигла громадськість вщухнути від скандалу, викликаного виходом документального серіалу "Гаррі і Меган", в якому Сассекські розповіли свою версію конфлікту з британською королівською сім'єю, автобіографія Гаррі загрожує вибухнути новими проблемами.

Видання The Guardian вже встигло "піддивитися" одну з глав книги Гаррі під назвою "Запасний". У ній принц розповідає, як його старший брат Вільям напав на нього.

Це сталося в 2019 році, коли в пресі почали загострювати відносини між Сассекськими та Кембриджськими. Розлючений Вільям прибув в Кенсінгтонський палац, будинок принца Гаррі, став ображати Меган Маркл, називаючи її незручною, непривітною, грубою і складною. Коли старший брат почав повторювати ще й інші плітки зі ЗМІ, Гаррі, за його словами, намагався його зупинити, на що Вільям відповів, що просто хоче допомогти.

"Ти серйозно? Допомогти мені? Вибач, але ти це так називаєш? Допомога мені?" - вигукнув Гаррі, чим вивів Вільяма з себе. Той кинувся на молодшого брата, який відступив на кухню. Там Гаррі налив Кембриджському склянку води, і заявив, що не може спілкуватися з ним, коли він в такому стані.

Це ще більше розлютило Вільяма. Він, за словами Гаррі, схопив молодшого брата за комір, порвав його намисто, і кинув на підлогу. Сассекський приземлився спиною прямо на собачу миску, яка розкололася під його вагою, а осколки вп'ялися в тіло принца. Гаррі підскочив на ноги, і наказав Вільяму забиратися. Старший брат запропонував, щоб той йому дав здачі, але коли Гаррі відмовився, все ж пішов.

Пізніше він повернувся: виглядав дуже жалкуючим та вибачився.

Раніше принцесу Євгенію Йоркську, племінницю короля Чарльза III, після публічного виходу запідозрили у вагітності - просторий наряд підкреслив фігуру, що округлилася.

Також принц Гаррі і Меган Маркл в скандальному документальному серіалі на Netflix розповіли, що у герцогині Сассекської був викидень. Пара вважає, що причина таїться в батькові колишньої акторки.

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