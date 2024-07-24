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Старий путініст Петросян хвацько пройшовся по своїй колишній дружині

Олена Кюпелі
24 липня 2024, 00:53оновлено 24 липня, 12:19
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Він прокоментував судовий розгляд, який пов'язаний із поділом спадщини.
Старий комік не може забути про свою колишню
Старий комік не може забути про свою колишню / Колаж Главред, фото КП

Російський гуморист Євген Петросян, який у захваті від кривавого вторгнення РФ в Україну, висловився з приводу своєї колишньої дружини Олени Степаненко.

Як пише пропагандистське видання КП, він прокоментував судовий розгляд, що пов'язаний з розподілом спадщини. Зокрема, він назвав свою колишню дружину "відьмою натуральною".

Уся ситуація трапилася через спадщину, яку Олені Степаненко залишила її подруга, яка померла від раку 2022 року.

відео дня

Перед своєю смертю дизайнерка інтер'єрів і вельми заможна жінка Наталія Магола вирішила відписати частину багатств гумористці.

Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової

Подружжя узаконило стосунки в кінці 2019 року, через якийсь час у них з'явився син Ваган. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з гумористом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.

Це дві елітні квартири в Сочі та місце на підземній парковці. А ще вона заповідала Олені Степаненко свою колекцію антикваріату, що знаходиться в одній із квартир. Весь спадок обчислюється десятками мільйонів рублів і оскаржується в суді.

"Мати і сестра Наталії категорично не згодні з тим, що нажите її талантами дісталося абсолютно чужим людям. Вони обурені, що Олена Степаненко пропустила навіть похорон Наталії і жодного разу не поцікавилася про здоров'я її 80-річної матері, але бореться за спадок, як за свій", - пишуть пропагандисти.

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Додамо, нещодавно дружина старого Петросяна Тетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.

А також Тетяна Брухунова страждає від невиліковного захворювання, яке постійно докучає їй. У 35-річної Тетяни проблеми з венами на ногах.

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