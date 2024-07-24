Старий путініст Петросян хвацько пройшовся по своїй колишній дружині

Він прокоментував судовий розгляд, який пов'язаний із поділом спадщини.

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Старий комік не може забути про свою колишню / Колаж Главред, фото КП

Російський гуморист Євген Петросян, який у захваті від кривавого вторгнення РФ в Україну, висловився з приводу своєї колишньої дружини Олени Степаненко.

Як пише пропагандистське видання КП, він прокоментував судовий розгляд, що пов'язаний з розподілом спадщини. Зокрема, він назвав свою колишню дружину "відьмою натуральною".

Уся ситуація трапилася через спадщину, яку Олені Степаненко залишила її подруга, яка померла від раку 2022 року.

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Перед своєю смертю дизайнерка інтер'єрів і вельми заможна жінка Наталія Магола вирішила відписати частину багатств гумористці.

Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової Подружжя узаконило стосунки в кінці 2019 року, через якийсь час у них з'явився син Ваган. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з гумористом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.

Це дві елітні квартири в Сочі та місце на підземній парковці. А ще вона заповідала Олені Степаненко свою колекцію антикваріату, що знаходиться в одній із квартир. Весь спадок обчислюється десятками мільйонів рублів і оскаржується в суді.

"Мати і сестра Наталії категорично не згодні з тим, що нажите її талантами дісталося абсолютно чужим людям. Вони обурені, що Олена Степаненко пропустила навіть похорон Наталії і жодного разу не поцікавилася про здоров'я її 80-річної матері, але бореться за спадок, як за свій", - пишуть пропагандисти.

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Додамо, нещодавно дружина старого Петросяна Тетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.

А також Тетяна Брухунова страждає від невиліковного захворювання, яке постійно докучає їй. У 35-річної Тетяни проблеми з венами на ногах.

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