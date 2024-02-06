Прем'єр-міністр Великої Британії розповів, на якій стадії рак у Чарльза III

Ріші Сунак прокоментував стан здоров'я короля Великої Британії.

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Ріші Сунак висловився про онкологію короля Чарльза III / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У середині січня стало відомо, що король Великої Британії Чарльз III лягає в лікарню для обстеження, пов'язаного зі збільшенням передміхурової залози. 5 лютого Букінгемський палац від імені монарха зробив заяву - лікарі виявили в нього онкологію.

Чарльз III вирішив розповісти про це, щоб уникнути спекуляцій на його хворобі. Проте про тип раку і його стадію подробиць не надійшло.

Британський народ схвильований станом здоров'я 75-річного короля. Із заспокійливою промовою виступив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

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Він був шокований і засмучений новинами про монарха, проте висловив свою впевненість у тому, що Чарльз III швидко піде на поправку. "Усі наші думки з ним та його сім'єю. Ви знаєте, на щастя, це сталося на ранній стадії", - цитує слова прем'єр-міністра Великої Британії видання Reuters.

Раніше були оприлюднені перші слова короля Чарльза III після смерті принцеси Діани. Про смерть колишньої дружини він дізнався одним із перших, і був по-справжньому шокований.

Також колишня невістка Єлизавети II, британська письменниця і громадська діячка, герцогиня Йоркська Сара Фергюсон, врізала правду про Чарльза III і Каміллу. Вона була близькою подругою першої дружини короля - принцеси Діани.

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