Прем'єр-міністр Великої Британії розповів, на якій стадії рак у Чарльза III

У середині січня стало відомо, що король Великої Британії Чарльз III лягає в лікарню для обстеження, пов'язаного зі збільшенням передміхурової залози. 5 лютого Букінгемський палац від імені монарха зробив заяву - лікарі виявили в нього онкологію.
Чарльз III вирішив розповісти про це, щоб уникнути спекуляцій на його хворобі. Проте про тип раку і його стадію подробиць не надійшло.
Британський народ схвильований станом здоров'я 75-річного короля. Із заспокійливою промовою виступив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
Він був шокований і засмучений новинами про монарха, проте висловив свою впевненість у тому, що Чарльз III швидко піде на поправку. "Усі наші думки з ним та його сім'єю. Ви знаєте, на щастя, це сталося на ранній стадії", - цитує слова прем'єр-міністра Великої Британії видання Reuters.
Раніше були оприлюднені перші слова короля Чарльза III після смерті принцеси Діани. Про смерть колишньої дружини він дізнався одним із перших, і був по-справжньому шокований.
Також колишня невістка Єлизавети II, британська письменниця і громадська діячка, герцогиня Йоркська Сара Фергюсон, врізала правду про Чарльза III і Каміллу. Вона була близькою подругою першої дружини короля - принцеси Діани.
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