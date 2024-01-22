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Зрадниця Анна Asti втекла з РФ на реабілітацію - ЗМІ

Анна Підгорна
22 січня 2024, 12:11
За дивовижним збігом обставин запроданці Асті терміново знадобилося поправити здоров'я.
Анна Asti
Чому Анна Asti втекла з рф / колаж: Главред, фото: t.me/anna_asti

Співачка-зрадниця Анна Asti була в числі гостей на скандальній "голій" вечірці Насті Івлєєвої, в результаті якої постраждали кар'єри багатьох зірок країни на болотах. У страху бути скасованою артистка, яка ігнорує війну в Україні, спершу погодилася стати інструментом пропаганди, потім спішно покинула РФ.

За чутками таким чином Анна Дзюба (справжнє ім'я співачки) сподівалася пересидіти зиму, поки пристрасті не вляжуться, а вже в березні повернутися щоб розважати окупантів. Очевидно, піарники співачки працюють краще, ніж у Кіркорова та Лоліти, адже їй вже придумали виправдання.

Так по росЗМІ стрімко поширюється новина про те, що Асті втекла зовсім не зі страху скасування, і мрія зберегти хиткий статус знаменитості і криваві рублі - не головний її мотиватор.

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Повідомляється, що співачка страждає хворобою Келлера 2 ступеня, яка характеризується дегенеративними змінами в кістках стоп. У Асті почалися судоми і їй знадобилося хірургічне втручання. Після операції вона нібито вирушила за кордон для реабілітації.

Раніше стало відомо, що іноагента і музиканта Андрія Макаревича за критику війни в Україні та кривавого путінського режиму хочуть позбавити звання народного артиста РФ і соціальних виплат.

Також український співак Гарік Кричевський розкрив страшну таємницю путініста Стаса Михайлова. Шансоньє розповів, завдяки чому насправді пропагандистський співун став популярним.

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