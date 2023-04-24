"Дозволь сказати дещо, що засмутить": Аффлек розповів, чи сидить Лопес на дієті

Актор / режисер Бен Аффлек став гостем шоу Дрю Беррімор і розповів, що його дружина Дженніфер Лопес "їсть все, що хоче", включно з піцею.

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Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / колаж фото ua.depositphotos.com

Легендарний американський актор і режисер (володар "Оскара" за фільм "Арго") Бен Аффлек розповів, що його не менш легендарна дружина, співачка і актриса Дженніфер Лопес, в принципі не дотримується дієт і їсть все, що захоче. Про це Аффлек розповів в інтерв'ю своїй колезі Дрю Беррімор.

За словами артиста, він вважає Дженніфер найпрекраснішою жінкою в світі і кожен раз дивується, як їй вдається залишатися в такій приголомшливій формі і при цьому ніяк не обмежувати себе в харчуванні.

"Дозвольте мені сказати щось, що Вас засмутить. Дженніфер просто їсть все, що хоче. Вона їсть печиво, морозиво, все. Вона займається спортом", - сказав Аффлек.

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Артист також каже, що він багато тренується в спортзалі, але йому все одно не вдається виглядати, як його дружина, людиною "віку двадцяти років з ідеальною шкірою".

Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у відносинах і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

В середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну дочку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) в якості гендерно нейтральної особистості.

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