Російського актора, який підтримав військове вторгнення терористичної Росії в Україну Леоніда Ярмольника та його дружину Оксану екстрено госпіталізували в Москві.
Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Mash, у ведучого стався гіпертонічний криз, у його дружини - хронічна серцева недостатність.
Пропагандисти додають, що кілька днів тому обидва поскаржилися на слабкість і головний біль. У Оксани Ярмольник підвищувався тиск до критичних значень - 250. Їй двічі викликали швидку. У Леоніда за останні кілька діб був сильний кашель і також підвищувався тиск, але не до таких критичних значень.
Хто такий Леонід Ярмольник
Леонід Ярмольник - радянський і російський актор театру, кіно, озвучування і дубляжу, продюсер, теле- і радіоведучий, громадсько-політичний діяч.
"За нашою інформацією, зараз подружжя в лікарні під наглядом лікарів", - додає медіа.
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Нагадаємо, 16 квітня у віці 56 років помер Дмитро Капранов - український письменник, публіцист, музикант, громадський і культурний діяч. Він мав проблеми із серцем, які згодом і привели літератора до трагічного фіналу.
Раніше також у терористичній Росії помер радянський і російський актор Віктор Степанов. Артист помер у віці 77 років у Москві. Повідомляється, що Степанов тривалий час боровся з онкологічним захворюванням нирок і хронічним загостренням хвороби легенів.
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