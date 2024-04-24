Його дружина опинилася в лікарні через серцеву недостатність.

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Російський актор-путініст Ярмольник опинився на лікарняному ліжку / Колаж Главред, фото Mash, Pixabay

Російського актора, який підтримав військове вторгнення терористичної Росії в Україну Леоніда Ярмольника та його дружину Оксану екстрено госпіталізували в Москві.

Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Mash, у ведучого стався гіпертонічний криз, у його дружини - хронічна серцева недостатність.

Пропагандисти додають, що кілька днів тому обидва поскаржилися на слабкість і головний біль. У Оксани Ярмольник підвищувався тиск до критичних значень - 250. Їй двічі викликали швидку. У Леоніда за останні кілька діб був сильний кашель і також підвищувався тиск, але не до таких критичних значень.

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Хто такий Леонід Ярмольник Леонід Ярмольник - радянський і російський актор театру, кіно, озвучування і дубляжу, продюсер, теле- і радіоведучий, громадсько-політичний діяч.

"За нашою інформацією, зараз подружжя в лікарні під наглядом лікарів", - додає медіа.

Телеграм-канал повідомив про госпіталізацію Ярмольника / Скриншот Mash

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Нагадаємо, 16 квітня у віці 56 років помер Дмитро Капранов - український письменник, публіцист, музикант, громадський і культурний діяч. Він мав проблеми із серцем, які згодом і привели літератора до трагічного фіналу.

Раніше також у терористичній Росії помер радянський і російський актор Віктор Степанов. Артист помер у віці 77 років у Москві. Повідомляється, що Степанов тривалий час боровся з онкологічним захворюванням нирок і хронічним загостренням хвороби легенів.

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