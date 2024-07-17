Популярна українська акторка отримала серйозні травми за кордоном.

Щоб отримати необхідну допомогу Саліванчук довелося їхати в сусідню країну.

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Анна Саліванчук новини - Анна Саліванчук отримала травми на курорті / колаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук відпочиває в Хорватії. Там з артисткою стався нещасний випадок.

Під час прогулянки кам'янистим пляжем вона посковзнулася і впала. Сильний удар припав на грудну клітку і руку акторки. З нестерпним болем вона вирушила до сусідньої Словенії для лікування та обстеження. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.

"Цілу ніч я не спала, біль був пекельний. Я вирішила, що треба робити рентген, бо важко дихати, я впала на грудну клітину, та зап'ястя правої руки я не могла повернути. Мені довелося їхати до іншої країни на рентген. Обійшлось все просто гіпсом на сім днів, без переломів. Всі кістки цілі! Дуже сильний вивих та розтягнення правої руки і грудної клітини", - каже Саліванчук.

Пізніше Анна опублікувала відео, на якому видно, як вона падає. Всупереч травмі артистка не падає духом, і планує як слід відпочити навіть із гіпсом і забоями.

Анна Саліванчук новини - Анна Саліванчук отримала травми на курорті / колаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Дивіться відео падіння Анни Саліванчук:

Хто така Анна Саліванчук Анна Валеріївна Саліванчук - українська актриса театру і кіно. Актриса Київського академічного драматичного театру в Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і ТБ ім. І. К. Карпенка-Карого.

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