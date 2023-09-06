Популярна французька акторка зізналася, що в дитинстві стала жертвою інцесту

Красуня Еммануель Беар в ніжному віці перенесла важку психологічну травму.

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Еммануель Беар розповіла про те, як стала жертвою інцесту / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Французька акторка, зірка фільмів "Місія нездійсненна", "8 жінок" та "Манон із Джерел", Еммануель Беар на прес-конференції в Парижі представила документальний фільм під назвою "Така гучна тиша", присвячений жертвам інцесту.

На презентації артистка зізналася, що одна з історій, представлених в проєкті, належить їй. Спершу Беар не планувала ділитися своїм травматичним досвідом, але "чесність і сміливість інших жертв змусили її теж висловитися", повідомляє The Guardian.

Еммануель розповіла, що в дитинстві, з 10 до 14 років, вона піддавалася насильству з боку родича. Вона не стала називати ім'я свого кривдника, проте зазначила, що батьки в цьому участі не брали, і про її травму не знали.

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У документальному фільмі артистка звернулася до свого ґвалтівника: "Оскільки мій батько, моя мати і мої друзі нічого не помітили, ви могли робити це знову, і ви робили це протягом чотирьох років". Також Беар зазначила, що про інцест і знущання над юною Еманнуель дізналася її бабуся, яка врятувала дівчинку.

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