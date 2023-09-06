Популярна французька акторка зізналася, що в дитинстві стала жертвою інцесту

Французька акторка, зірка фільмів "Місія нездійсненна", "8 жінок" та "Манон із Джерел", Еммануель Беар на прес-конференції в Парижі представила документальний фільм під назвою "Така гучна тиша", присвячений жертвам інцесту.
На презентації артистка зізналася, що одна з історій, представлених в проєкті, належить їй. Спершу Беар не планувала ділитися своїм травматичним досвідом, але "чесність і сміливість інших жертв змусили її теж висловитися", повідомляє The Guardian.
Еммануель розповіла, що в дитинстві, з 10 до 14 років, вона піддавалася насильству з боку родича. Вона не стала називати ім'я свого кривдника, проте зазначила, що батьки в цьому участі не брали, і про її травму не знали.
У документальному фільмі артистка звернулася до свого ґвалтівника: "Оскільки мій батько, моя мати і мої друзі нічого не помітили, ви могли робити це знову, і ви робили це протягом чотирьох років". Також Беар зазначила, що про інцест і знущання над юною Еманнуель дізналася її бабуся, яка врятувала дівчинку.
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