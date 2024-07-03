"Помойка і сміття": молодуха Петросяна озвіріла на підписницю за критику

Молода дружина старого коміка Петросяна напала на підписницю.

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Тетяна Брухунова / колаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Дружина російського гумориста Євгена Петросяна, який у захваті від кривавого вторгнення РФ в Україну, Тетяна Брухунова озвіріла на свою підписницю в Instagram, яка вирішила знову розкритикувати "стиль" знаменитості.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, коментаторка написала, що Брухуновій необхідний стиліст. "Витягли село зі смітника. І навіть стиліста не може знайти нормального", - написала Тетяні фоловер.

Тим часом, дружина Петросяна не "проковтнула" образу і визвірилася на шанувальницю.

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Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової Подружжя узаконило стосунки в кінці 2019 року, через якийсь час у них з'явився син Ваган. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з гумористом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.

Дружина гумориста не тільки звернулася до автора коментаря, а ще й опублікувала її фото: "Коли тобі за 50, є ще й час, щоб писати гидоти незнайомим людям? Виявляється, є час у тих, хто живе своє найнудніше і нецікаве життя. Можна тільки пожаліти".

Вона також додала, що ніколи не вступає в полеміку з незнайомцями, а мовчки блокує їх, тому що в її світі "немає місця смітнику, гидоті та сміттю".

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До слова, нещодавно дружина старого Петросяна Тетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.

А також Тетяна Брухунова страждає від невиліковного захворювання, яке постійно докучає їй. У 35-річної Тетяни проблеми з венами на ногах.

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