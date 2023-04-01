Полякова зізналася, що "замовила" Ані Лорак

На своїй сторінці в Instagram, Оля Полякова у своїй манері зробила несподіване зізнання.

Лорак, Полякова / Колаж фото УНІАН

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала слова продажної співачки Ані Лорак, яка мало того, що обрала країну-агресора Росію у війні проти України, а також заявила, що "у 2014 році деякі політичні діячі в Україні хотіли використати її у своїх цілях, з чим вона не могла погодитися".

Оля Полякова заявила, що знає, хто "замовив" Лорак і назвала ім'я "замовника": себе. "Я хочу назвати цього замовника. Цей замовник - я. Так, я хотіла в своїй країні бути найкращою, тією, яка збирає стадіони, бути найпопулярнішою і зайняти цей трон. Я хотіла бути королевою і номером один", - заявила Полякова на своїй сторінці в Instagram.

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Полякова також додає, що вона замовила не тільки Лорак, а ще й Світлану Лободу, яка нещодавно заявила, що проти неї влаштовували акції, а також спеціально зривали концерти. За словами Полякової, за цим стоїть також вона, яка влаштовувала ці проплачені акції "за гроші свого чоловіка". "Адже звичайно, за все платить він", - іронізує Полякова.

Полякова явно жартує над цими ситуаціями, адже всім і так зрозуміло, що ніхто не замовляв і не труїв перерахованих вище зірок, а вони самі зробили свій усвідомлений вибір за що і поплатилися.

Полякова лише в черговий раз підкреслила абсурдність і комічність цих заяв.

Концерти Лорак скасовують в Росії

Відзначимо, Лорак викотила такий пост після скандалу з її концертами в Росії. Мер російського міста Краснодар Євген Наумов виступив проти концерту співачки українського походження Ані Лорак.

Оголошений напередодні гастрольний тур співачки швидше за все не відбудеться, як мінімум в Краснодарі.

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