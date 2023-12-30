Поліція прокоментувала шахрайський скандал в українському шоу бізнесі

Начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Києві Дмитро Грищенко прокоментував заяви Злати Огневич і групи СКАЙ про те, що їх обдурив шахрай і втік з їхніми грошима.
Чиновник підтвердив, що до них надійшла відповідна заява. Відкрито кримінальне провадження. Якщо буде доведено, що Тарас Доненко дійсно привласнив кошти, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі, пише ТСН.
"До Печерського управління поліції надійшла відповідна заява. Вона була відразу зареєстрована. За певним фактом вже розпочато кримінальне провадження. Воно розпочато за 2 ч. статті 191 Кримінального кодексу України – це привласнення і розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання особливим становищем. Проводяться першочергові слідчі дії. Особі, яка буде визнана винною в суді, загрожує покарання позбавленням волі від 5 до 8 років", - прокоментували в поліції.
Нагадаємо, раніше Злата Огневич вийшла в ефір на своїй сторінці в Instagram, де повідомила про те, що її обдурив організатор концертів і вона змушена скасувати свій тур.
Пізніше стало відомо про те, що фронтмен групи "СКАЙ" Олег Собчук також став жертвою шахрая. Він розповів, що шахрай не один рік втирався в довіру до українських артистів.
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