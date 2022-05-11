Шанувальниця Metallica народила дитину під час концерту рок-гурту

Фанатка Metallica народила дитину під час концерту гурту в Бразилії / Колаж

Американський рок-гурт Metallica зараз здійснює тур по Бразилії. Безумовно, кожен концерт для музикантів - унікальний, але один, який рокери відіграли на стадіоні в бразильському місті Курітіба, штат Парана, запам'ятається їм на все життя.

За три пісні до кінця концерту, під звуки легендарного хіта Enter Sandman прямо на стадіоні на світ з'явився ще один маленький фанат Металіки.

Бразилійка Джойс Фігейро прийшла на концерт культового гурту, будучи на 39 тижні вагітності. Квитки на виступ Металіки вона та її чоловік придбали ще три роки тому, тому у жінки і в думках не було пропустити виступ кумирів.

На щастя, Фігейро народила здорового хлопчика, якого вона назвала Луан.

"На кожному концерті, який я відвідувала, відбувалося щось незвичайне, але цього разу я, схоже, перевершила сама себе", - написала про цю подію на своїй сторінці в Instagram щаслива мама.

До слова, сторіс про народження малюка Луана на їхньому концерті також з'явилася на офіційній сторінці Metallica в Instagram.

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