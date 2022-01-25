Переможниця шоу Холостяк-10 Даша Ульянова потрапила в ДТП - подробиці аварії

Даша Ульянова потрапила в аварію на машині / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Переможниця шоу Холостяк-10, українська телеведуча і блогерка Даша Ульянова розповіла, що вперше потрапила в аварію на дорозі.

ДТП сталася вночі, в п'ятницю, 21 січня. Для дівчини це була перша подія такого роду.

Ульянова розкрила подробиці аварії на своїй сторінці в Instagram: "У п'ятницю ввечері, навіть вночі, я перший раз в житті потрапила в ДТП. Таке, серйозне. Я дуже сильно стрессанула, дуже злякалася. Коли ми неслися в кювет, у мене все життя перед очима пролетіло".

Блогерка зазначила - в ДТП вона відбулася легким переляком, обійшлося без жертв, вона постраждала, але не серйозно: "Ніхто не постраждав, людей не було, відразу кажу, всі живі, всі здорові, постраждав тільки автомобіль. Але це нічого в порівнянні з тим, які наслідки могли б бути. І я розбила тільки ніс. Це все".

Також Даша Ульянова закликала своїх підписників бути обережними і уважними на дорогах.

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Даша Ульянова розкрила подробиці ДТП, в яке потрапила 21 січня / instagram.com/dasha_ulyanovaa

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