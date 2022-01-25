Переможниця шоу Холостяк-10 Даша Ульянова потрапила в ДТП - подробиці аварії

"Коли ми неслися в кювет, у мене все життя перед очима пролетіло", - згадує дівчина.
Переможниця шоу Холостяк-10, українська телеведуча і блогерка Даша Ульянова розповіла, що вперше потрапила в аварію на дорозі.
ДТП сталася вночі, в п'ятницю, 21 січня. Для дівчини це була перша подія такого роду.
Ульянова розкрила подробиці аварії на своїй сторінці в Instagram: "У п'ятницю ввечері, навіть вночі, я перший раз в житті потрапила в ДТП. Таке, серйозне. Я дуже сильно стрессанула, дуже злякалася. Коли ми неслися в кювет, у мене все життя перед очима пролетіло".
Блогерка зазначила - в ДТП вона відбулася легким переляком, обійшлося без жертв, вона постраждала, але не серйозно: "Ніхто не постраждав, людей не було, відразу кажу, всі живі, всі здорові, постраждав тільки автомобіль. Але це нічого в порівнянні з тим, які наслідки могли б бути. І я розбила тільки ніс. Це все".
Також Даша Ульянова закликала своїх підписників бути обережними і уважними на дорогах.
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Раніше у ДТП в Лос-Анджелесі потрапив 74-річний Арнольд Шварценеггер.
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