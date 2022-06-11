Більше вирізів, ніж сукні: 47-річна Єва Лонгорія зачарувала фанатів елегантним образом

Єва Лонгорія з'явилася в Каннах у відвертій сукні / instagram.com/evalongoria

Американська акторка, зірка серіалу Відчайдушні домогосподарки, Єва Лонгорія не дарма грає у фільмах переважно ролі палких красунь - привабливості 47-річній артистці не позичати.

Лонгорія має яскраву зовнішність, що вельми запам'ятовується, а в "дуеті" зі сміливим вбранням і зовсім перетворюється в живе втілення привабливості.

Так на своїй сторінці в Instagram актриса похвалилася образом, який створили для неї для проходу по червоній доріжці Каннського фестивалю. Головним його елементом, звичайно ж, було фантастичне чорне плаття від Роберто Каваллі.

Ліф сукні складається зі смужок сукні, з'єднаних між собою масивними золотистими прикрасами. Таке незвичайне рішення відмінно підкреслило фігуру Лонгорії, і підстьобнуло уяву її фанатів.

Актриса доповнила образ великим сережками-кільцями і високою, гладкою зачіскою кіннський хвіст - безпрограшний варіант, який завжди виглядає просто та елегантно.

читайте такожЯніна Соколова в мокрій нижній білизні оголосила сеанс зняття порчі з ванної

Раніше 48-річна німецька модель, акторка і телеведуча Хайді Клум показала, як ніжиться на сонці в крихітному чорному бікіні.

Інші новини: