Канадська акторка українського походження Кетрін Винник похвалилася спортивним тілом в купальнику

Артистка довела: українки, нехай навіть з Канади, одні з найкрасивіших жінок у світі.
Канадська акторка українського походження Кетрін Винник (Катерина Анна Винницька) підкорила серця мільйонів глядачів майстерним виконанням ролі Лагерти - діви-войовниці в популярному серіалі Вікінги.
На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася знімком, який, схоже, зробила у відпустці. Нещодавно вона прибула в сонячну Італію, і вирішила без зволікання придатися сонячним ваннам.
На фото вона позує на пляжі впівоберта, прикривши обличчя величезним солом'яним капелюшком. Також Винник одягла спокусливий цілісний купальник з дуже глибоким вирізом, на шиї красуються тонкі золоті прикраси.
У підписі до знімка акторка зізнається в коханні Італії. Раніше вона відвідала Ісландію, країну льоду та полум'я. З сонячною Італією таке місце відпочинку складає помітний контраст.
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Раніше 47-річна американська актриса Єва Лонгорія показала спокусливий образ для червоної доріжки Каннського фестивалю - артистка похвалилася ідеальним поєднанням сексуальності і стилю.
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