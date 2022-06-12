Канадська акторка українського походження Кетрін Винник похвалилася спортивним тілом в купальнику

Кетрін Винник в чорному купальнику позує на пляжі в Італії / instagram.com/katherynwinnick

Канадська акторка українського походження Кетрін Винник (Катерина Анна Винницька) підкорила серця мільйонів глядачів майстерним виконанням ролі Лагерти - діви-войовниці в популярному серіалі Вікінги.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася знімком, який, схоже, зробила у відпустці. Нещодавно вона прибула в сонячну Італію, і вирішила без зволікання придатися сонячним ваннам.

На фото вона позує на пляжі впівоберта, прикривши обличчя величезним солом'яним капелюшком. Також Винник одягла спокусливий цілісний купальник з дуже глибоким вирізом, на шиї красуються тонкі золоті прикраси.

У підписі до знімка акторка зізнається в коханні Італії. Раніше вона відвідала Ісландію, країну льоду та полум'я. З сонячною Італією таке місце відпочинку складає помітний контраст.

Кетрін Винник в чорному купальнику позує на пляжі в Італії / instagram.com/katherynwinnick

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