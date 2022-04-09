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Перший чоловік Анастасії Заворотнюк розповів, хто винен у її хворобі

9 квітня 2022, 03:36

Олаф Шварцкопф звинувачує людину з близького оточення актриси.

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Анастасія Заворотнюк - причину її онкології назвав перший чоловік / Колаж

Актриса Анастасія Заворотнюк, яка полюбилася глядачам за роль Вікторії Прутковської в серіалі Моя прекрасна няня, вже три роки бореться з онкологією.

Незадовго до того, як їй поставили страшний діагноз, артистка народила дитину за допомогою ЕКЗ. У ЗМІ активно обговорюється теорія, що саме штучне запліднення і призвело до розвитку в організмі Заворотнюк пухлини.

Однак перший чоловік "Няні Вікі", бізнесмен Олаф Шварцкопф, впевнений: у її хвороби є конкретна причина і навіть винуватець.

Причиною він вважає втрату першої дитини: хоч Заворотнюк була одружена з Шварцкопфом всього рік, вона встигла завагітніти. "Ми поїхали в Астрахань. Але перед поїздкою, вона попросила завести її кудись. Її не було півгодини. Я розумію, їй там щось дали або зробили, а потім стався викидень",- згадує він. Прямо з дружиною вони це питання не обговорювали, тому чоловік так досі і не знає, чи була втрата дитини випадковою, або ж актриса зробила аборт.

Так чи інакше, народження первістка, дочки Анни від нового чоловіка, бізнесмена Дмитра Стрюкова, далося Заворотнюк важко - актриса ледь вижила. Потім на світ з'явився Майкл Стрюков, але сімейного щастя діти актрисі не принесли. За словами її близьких, Стрюков неодноразово бив Заворотнюк.

Шварцкопф вважає, що і без того ослаблене втратою дитини і важкими пологами здоров'я артистки сильно постраждало від рукоприкладства Стрюкова. Ці два факти і могли привести до того, що в 2019 році в її мозку з'явилося злоякісне утворення.

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Раніше в Мережу потрапило перше за три роки хвороби фото Анастасії Заворотнюк. Вона випадково потрапила на камеру, коли її чоловік, фігурист Петро Чернишов, перевищив швидкість.

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