Періс Хілтон стала мамою вдруге

Світська левиця і діджей Періс Хілтон поділилася радісною новиною. Селебріті стала мамою дівчинки.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
"Вдячна за мою дитину-доньку", - написала вона.
Світська левиця також показала на фото рожевий костюмчик, де було вишито ім'я дівчинки - Лондон.
На фото - новина від Періс Хілтон:
Відзначимо, що першу дитину для Періс Хілтон і її чоловіка-бізнесмена Картера Реута народила сурогатна мама. Схоже, що і дочку для світської левиці теж народила помічниця. До слова, свого сина пара назвала рідкісним ім'ям - Фенікс Беррон Хілтон Реум.
Нагадаємо, раніше Періс Хілтон показала обличчя свого сина. Вона часто викладає фото зі своїм малюком, коли проводить з ним час.
Нагадаємо, раніше маму Періс Хілтон захейтили за незручні фото з сином. Шанувальники зірки порахували, що світська левиця ніяково тримає малюка, так як бере його на руки не дуже часто.
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