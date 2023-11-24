Періс Хілтон стала мамою вдруге

Світська левиця стала мамою вдруге. Схоже, що дитину їй народила сурогатна мати.

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Періс Хілтон виховує свого сина Фенікса Хілтона Реума / колаж: Главред, фото: instagram.com/parishilton

Світська левиця і діджей Періс Хілтон поділилася радісною новиною. Селебріті стала мамою дівчинки.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Вдячна за мою дитину-доньку", - написала вона.

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Світська левиця також показала на фото рожевий костюмчик, де було вишито ім'я дівчинки - Лондон.

На фото - новина від Періс Хілтон:

Відзначимо, що першу дитину для Періс Хілтон і її чоловіка-бізнесмена Картера Реута народила сурогатна мама. Схоже, що і дочку для світської левиці теж народила помічниця. До слова, свого сина пара назвала рідкісним ім'ям - Фенікс Беррон Хілтон Реум.

Нагадаємо, раніше Періс Хілтон показала обличчя свого сина. Вона часто викладає фото зі своїм малюком, коли проводить з ним час.

Нагадаємо, раніше маму Періс Хілтон захейтили за незручні фото з сином. Шанувальники зірки порахували, що світська левиця ніяково тримає малюка, так як бере його на руки не дуже часто.

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